Китай окажет Камбодже помощь в объеме почти $600 млн

22 января 2019 13:35 (UTC+04:00)

Власти Китая в 2019-2021 годы намерены оказать Камбодже экономическую помощь на общую сумму в 4 млрд юаней (около $588 млн). Об этом на своей странице в Facebook сообщил во вторник премьер-министр Камбоджи Хун Сен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай окажет помощь виде грантов на 4 млрд юаней в трехлетний период с 2019 по 2021 год", - указывается в сообщении.

Глава правительства Камбоджи также сообщил, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином его собеседник заявил о том, что Китай в 2019 году импортирует 400 тыс. тонн камбоджийского риса. "Китай также будет содействовать росту двустороннего торгового оборота до $10 млрд к 2023 году, а также будет стимулировать китайских инвесторов осуществлять капиталовложения в Камбоджу", - отметил премьер.

Встреча китайского лидера с премьер-министром Камбоджи состоялась в понедельник в государственной резиденции "Дяоюйтай" в китайской столице.

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