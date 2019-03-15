Китай намерен сотрудничать с РФ в сферах интернет-торговли, космоса и авиапромышленности

Власти Китая намерены развивать сотрудничество с Россией в сферах интернет-торговли, космоса и авиапромышленности, чтобы удвоить объем двусторонней торговли, увеличив его до $200 млрд. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны работать вместе для дальнейшего расширения сфер двустороннего сотрудничества. Мы продолжим развивать сотрудничество в сфере торговли, в частности усиливать взаимодействие малых предприятий РФ и КНР, будем наращивать сотрудничество в области интернет-коммерции, космоса и авиапромышленности, а также будем усиливать обмены между народами двух стран", - заявил Ли Кэцян.

"Россия и Китай должны принять все необходимые меры, чтобы, прежде всего, обеспечивать стабильный объем двусторонней торговли в $100 млрд, а в будущем - удвоить его!" - указал премьер Госсовета.

Согласно статистике Главного таможенного управления КНР, объем торговли между Россией и Китаем за январь-февраль увеличился в годовом исчислении на 1,7%, до $16 млрд: экспорт из Китая в РФ за данный период сократился на 4,8% и составил $7,07 млрд. Импорт российских товаров и услуг в КНР вырос на 7,5% - до $8,97 млрд.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8%, до $84,07 млрд, в 2018 году - на 27,1%, превысив $107 млрд.

Пресс-конференция состоялась по итогам завершившейся в пятницу второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) 13-го созыва.

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