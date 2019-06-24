Китай готов делиться опытом управления в банковской сфере с другими странами

Китай планирует воспользоваться благоприятными возможностями для продвижения многостороннего сотрудничества в финансовой сфере в ходе предстоящего саммита Группы двадцати (G20) в японской в Осаке и готов поделиться с заинтересованными сторонами опытом в сфере банковского регулирования ради всеобщего устойчивого развития. Об этом заявил в понедельник заместитель председателя Народного банка Китая (НБК) Чэнь Юйлу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В 2010 году была создана такая важная платформа для многостороннего сотрудничества, как Глобальное партнерство для расширения доступа к финансовым услугам (GPFI). В этом году участники G20 приступили к преобразованиям этого формата взаимодействия. Китай, в том числе НБК, намерен сыграть в данном процессе ведущую роль, - заявил он на пресс-конференции, приуроченной к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Осаку. - Мы проработали соответствующие вопросы и готовы поделиться опытом со всеми заинтересованными сторонами ради устойчивого роста".

Он подчеркнул, что в условиях усиливающейся политико-экономической нестабильности на международной арене увеличиваются риски для финансовых систем отдельных государств, что делает сотрудничество на уровне главных банковских регуляторов особенно актуальным. Среди проблем, которые приходится решать мировому сообществу в первую очередь, Чэнь Юйлу указал на пресечение возможностей финансирования глобального терроризма.

Председатель КНР посетит Японию с 27 по 29 июня и примет участие в нескольких подфорумах G20. Он также представит свою страну на встрече высшего уровня "Россия - Индия - Китай".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.