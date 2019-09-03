Восемь детей скончались в Китае после нападения в начальной школе

3 сентября 2019 08:50 (UTC+04:00)

Восемь из 10 госпитализированных в понедельник школьников после нападения в стенах начальной школы города Эньши в центральной китайской провинции Хубэй, скончались, говорится в распространенном во вторник заявлении местной полиции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Нападение произошло в первый день учебного года около 08.00 в начальной школе "Чаоянпо". Полиция оперативно задержала преступника, им оказался 40-летний местный житель, он находится под стражей. Все пострадавшие дети были срочно госпитализированы, однако спасти удалось только двоих.

В заявлении полиции не указано, какого рода нападение он совершил, было ли у него оружие и каковы были мотивы, побудившие его совершить преступление против детей.

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