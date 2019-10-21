Си Цзиньпин заявил о важности поддержания мира и стабильности в АТР

21 октября 2019 08:49 (UTC+04:00)

Поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе соответствует общим интересам всех стран региона, но при этом требует вклада каждого из государств, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Поддержание долгосрочного мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе соответствует общим интересам стран региона и требует вклада и сил каждого из государств", - говорится в тексте послания, направленного китайским лидером по случаю открытия IX Сяншаньского форума по вопросам безопасности

По его словам, "сталкиваясь с различными угрозами в сфере безопасности, страны должны действовать сообща, непоколебимо поддерживать систему международных отношений с главенствующей ролью ООН, постоянно совершенствовать новые партнерские отношения в области безопасности, способствовать созданию архитектуры безопасности, которая бы отвечала фактическому региональному развитию, активнее продвигать обеспечение прочного мира и всеобщей безопасности в АТР".

"Мир остается неизменной надеждой всего человечества, Китай твердо придерживается необходимости продвигать сотрудничество путем диалога, способствовать миру путем сотрудничества, и благодаря миру обеспечивать развитие", - добавил он.

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