Объем внешней торговли Китая в январе - ноябре сократился до $4,14 трлн

8 декабря 2019 08:52 (UTC+04:00)

Внешнеторговый оборот Китая по итогам первых одиннадцати месяцев текущего года сократился на 2,2% в годовом исчислении, до $4,143 трлн. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье докладе Главного таможенного управления КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, объем экспорта в отчетный период снизился на 0,3% и составил $2,26 трлн. Импорт сократился на 4,5%, до $1,88 трлн.

В ноябре объем внешней торговли КНР составил $404,75 млрд.

В 2016 году суммарный товарооборот Китая сократился на 6,8%, до $3,68 трлн. По итогам 2017 года этот показатель увеличился на 11,4% в годовом выражении, до $4,11 трлн. В 2018 году объем внешней торговли КНР вырос на 12,6%, до $4,62 трлн.

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