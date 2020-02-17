Китай готов обмениваться опытом с Японией по борьбе с коронавирусом

Китай готов делиться информацией и опытом с Японией для борьбы с распространением коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Ситуация с контролем эпидемиологической ситуации в Китае по-прежнему крайне тяжелая, и мы по-прежнему принимаем усиленные меры для борьбы с эпидемией. Несмотря на это, мы готовы делиться информацией и опытом с Японией и оказать содействие в соответствии с нуждами японской стороны", - заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя рост случаев заражения в Японии.

Он подчеркнул, что Китай готов поддерживать тесный контакт и координацию с Японией и укреплять двустороннее сотрудничество для обеспечения эпидемиологической безопасности в регионе и во всем мире.

По данным ВОЗ, по состоянию на 16 февраля в Японии было зарегистрировано 53 подтвержденных случая заражения новым типом коронавируса, из них один с летальным исходом.

Кроме того, в настоящее время в Японии под карантином находится судно Diamond Princess, которое вышло из Иокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили корабль на карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна, которое вернулось в Иокогаму, находились 3 711 человек, включая 2 666 гостей и 1 045 членов команды. По последним данным, на лайнере 355 человек заразились коронавирусом.

Распространение коронавируса в Японии стало причиной отмены в этом году массового посещения подданными императорского дворца в Токио по случаю дня рождения императора Нарухито 23 февраля. Власти страны рассматривают возможность отмены или ограничения ряда других массовых мероприятий.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек скончались, 10 844 излечились и выписаны из больниц. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 683 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.