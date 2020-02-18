Главный врач госпиталя в Ухане умер от коронавируса

Главный врач госпиталя "Учан" в Ухане во вторник утром умер от заражения новым типом коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Ранее о смерти Лю Чжимина в понедельник вечером сообщала газета "Жэньминь Жибао", однако позднее информация о смерти была опровергнута: СМИ сообщили, что врачи по-прежнему борются за его жизнь.

Во вторник Центральное телевидения Китая сообщило, что Лю Чжимин, несмотря на все усилия его коллег, скончался в 10.30 по местному времени. Врачу был 51 год, он стал первым руководителем медицинского учреждения в Китае, который скончался от коронавируса.

Больница "Учан", где работал Лю Чжимин, стала одной из первых специализированных учреждений, которая начала принимать зараженных новым типом коронавируса. Ее штат насчитывает 966 человек.