На севере Италии жертвами непогоды стали четыре человека

7 августа 2017 01:33 (UTC+04:00)

Грозы и ветер, обрушившиеся на север Италии, стали причиной гибели по меньшей мере четырех человек, двое числятся пропавшими без вести, передает РИА Новости со ссылкой на газету Corriere della Sera.

Один человек погиб в области Фриули-Венеция-Джулия на съезде хиппи-сообщества Rainbow Family. На палатку, в которой находились мужчина и его спутники, упало дерево. По информации СМИ, погибший был 41-летним гражданином Бельгии.

Ещё одно дерево, упавшее в соседней области Венето, стало причиной гибели участника сельского праздника. Мужчина был госпитализирован, но врачам не удалось его спасти.

Третьей жертвой стал 47-летний мужчина, которого поразила молния в приальпийской области Трентино-Альто-Адидже.

Четвёртой погибшей стала 24-летняя туристка из Рима, приехавшая в провинцию Брешиа в северной области Ломбардия. Девушку смыло потоком воды с тропинки, и она упала с высоты нескольких метров. Вертолёт экстренных служб не смог приземлиться, чтобы помочь ей.

Двое числятся пропавшими без вести: поиски 66-летнего мужчины в провинции Удине, связь с которым пропала в субботу, продолжатся утром. Второго пропавшего ищут в озере Гарда после того, как перевернулась нанятая им и его товарищем лодка.

Azernews Newspaper
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