Франция и Германия призвали прекратить бои в Восточной Гуте

Франция и Германия призывают к немедленному прекращению боевых действий в пригороде Дамаска Восточной Гуте в Сирии, чтобы обеспечить туда гуманитарный доступ, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Германии, передает РИА Новости.

"На фоне тяжелого положения людей в Восточном Гуте Франция и Германия призывают к немедленному прекращению боевых действий и прекращению огня для обеспечения помощи гражданскому населению, гуманитарного доступа и медицинской эвакуации, как это требует ООН. Франция и Германия призывают Россию взять на себя ответственность в этом отношении", - говорится в сообщении.

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