В Греции проходит забастовка таксистов и железнодорожников

6 марта 2018 06:34 (UTC+04:00)

В Греции во вторник проходит суточная забастовка железнодорожников и девятичасовая предупредительная забастовка таксистов, до Афинского аэропорта можно будет добраться только автобусами, передает РИА Новости.

Железнодорожники бастуют против приватизации, а таксисты требуют закрыть сервис Uber, позволяющий любым водителям без лицензии таксиста подыскивать клиентов.

Всегреческая федерация работников железных дорог в понедельник провела три трехчасовые стачки, а во вторник прекращает работу на сутки в знак протеста против предстоящей приватизации компании по содержанию железнодорожного состава Rosco, против ухудшения состояния железнодорожных компаний и в связи с нехваткой персонала, говорится в заявлении федерации.

Из-за забастовки отменяются рейсы на маршрутах всей железнодорожной сети, поездах пригородной железной дороги в Афинах, Салониках и Патрах, а также пригородных электричек и метро на участке до афинского международного аэропорта имени "Элефтериоса Венизелоса".

Оператор греческих железных дорог TRAINOSE призывает путешественников к пониманию ситуации и сожалеет о неудобствах в результате забастовки, за которые компания не несет никакой ответственности, говорится в заявлении TRAINOSE.

Профсоюз водителей такси Аттики SATA во вторник с 8 утра до 5 вечера проводит предупредительную забастовку с требованием остановить "незаконную деятельность" Uber в сфере пассажирских перевозок.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Греция предложила восполнить налогами на богатство потери ЕС от Brexit
Европа 24 февраля 10:40
Обнародована инвестстоимость проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию (Эксклюзив)
Энергетика 24 февраля 08:09
Около 52% территории по маршруту TAP в Греции и Албании приведено в исходное состояние
Энергетика 23 февраля 11:56
Граждане Греции турецкого происхождения требуют ареста экс-главы МИД Греции
Турция 22 февраля 11:33
Консорциум TAP о прогрессе на греческом участке трубопровода
Энергетика 21 февраля 09:49
Планируются дополнительные маркет-тесты в рамках проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию (Эксклюзив)
Энергетика 19 февраля 13:09
Для реализации проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию готовится с ЕС альтернативный план действий (Эксклюзив)
Энергетика 17 февраля 13:00
Проект TAP завершен на две трети
Энергетика 16 февраля 09:50
IGB может получить более благоприятные условия кредитования - болгарский министр (Эксклюзив)
Энергетика 14 февраля 10:51
Турция призвала Грецию снизить напряженность в Эгейском море
Турция 13 февраля 23:40
Президент Грузии посетит Грецию
Грузия 8 февраля 03:06
Состоялся казахстанско-греческий бизнес форум
Бизнес 5 февраля 17:52
Германия почти завершила прием беженцев из Греции и Италии
Европа 29 января 12:37
ВМС Турции не позволили греческим кораблям приблизиться к спорным островам
Турция 28 января 16:32
У острова Крит произошло землетрясение магнитудой 4,5
В мире 24 января 03:46
В Афинах совершена попытка нападения на посольство Украины
В мире 20 января 14:54
В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,5
Другие страны 16 января 00:41
Две женщины погибли при пожаре в доме престарелых в Афинах
Европа 13 января 10:36