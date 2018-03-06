В Греции проходит забастовка таксистов и железнодорожников

В Греции во вторник проходит суточная забастовка железнодорожников и девятичасовая предупредительная забастовка таксистов, до Афинского аэропорта можно будет добраться только автобусами, передает РИА Новости.



Железнодорожники бастуют против приватизации, а таксисты требуют закрыть сервис Uber, позволяющий любым водителям без лицензии таксиста подыскивать клиентов.

Всегреческая федерация работников железных дорог в понедельник провела три трехчасовые стачки, а во вторник прекращает работу на сутки в знак протеста против предстоящей приватизации компании по содержанию железнодорожного состава Rosco, против ухудшения состояния железнодорожных компаний и в связи с нехваткой персонала, говорится в заявлении федерации.

Из-за забастовки отменяются рейсы на маршрутах всей железнодорожной сети, поездах пригородной железной дороги в Афинах, Салониках и Патрах, а также пригородных электричек и метро на участке до афинского международного аэропорта имени "Элефтериоса Венизелоса".

Оператор греческих железных дорог TRAINOSE призывает путешественников к пониманию ситуации и сожалеет о неудобствах в результате забастовки, за которые компания не несет никакой ответственности, говорится в заявлении TRAINOSE.

Профсоюз водителей такси Аттики SATA во вторник с 8 утра до 5 вечера проводит предупредительную забастовку с требованием остановить "незаконную деятельность" Uber в сфере пассажирских перевозок.





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