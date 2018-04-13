Греция не будет участвовать в возможной операции в Сирии

13 апреля 2018 20:09 (UTC+04:00)

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что греческие вооруженные силы не примут участие в возможной операции в Сирии, сообщает Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на источники в правительстве, передает РИА Новости.

"Лидеры обсудили последние события в Сирии. Премьер-министр Греции осудил использование химического оружия, он сказал, что необходимы решительные инициативы Европейского союза и подчеркнул необходимость усилий по мирному урегулированию на основе предложения Швеции", - сообщает агентство.

В четверг Швеция распространила в СБ ООН проект резолюции об отправке в Сирию миссию высокого уровня по разоружению.

Пресс-служба греческого премьера ограничилась сообщением, какие темы обсуждались в ходе телефонного разговора. Это укрепление стратегического сотрудничества между Грецией и Францией в экономике, энергетике и обороне, события в Сирии, европейско-турецкие отношения, кипрское урегулирование и переговоры о названии бывшей югославской республики Македония.

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