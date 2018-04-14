Во Франции назвали главную цель удара в Сирии

Целями операции Франции, США и Великобритании в Сирии стали центры по изучению и производству химоружия, заявила глава министерства обороны Франции Флоранс Парли, передает РИА Новости.

"Сегодня ночью, в три часа ночи по времени Парижа, по приказу президента Республики (Эммануэля Макрона) французская армия в плотной координации с армиями США и Великобритании провели операцию в Сирии", — сказала Парли.

По ее словам, "главный исследовательский центр программы химоружия и две значимых площадки по производству (химоружия) стали целями".

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям, указало МО РФ.

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