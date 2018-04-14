Могерини рассказала, для чего были сделаны удары по Сирии

14 апреля 2018 15:06 (UTC+04:00)

Евросоюз был проинформирован об ударах США, Франции и Великобритании по объектам в Сирии, которые, как считают в ЕС, были сделаны только для предотвращения использования химоружия, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, передает РИА Новости.

"Евросоюз повторяет свое решительное осуждение в адрес повторного использования химического оружия сирийским режимом … ЕС был проинформирован о целенаправленных авиаударах США, Франции и Великобритании по объектам химического оружия в Сирии. Эти специальные меры предпринимались с единственной целью – предотвратить дальнейшее использование химического оружия сирийским режимом для убийства своих собственных людей", — говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп ранее обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки.

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