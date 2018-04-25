ЕС обсудит с участниками конференции по Сирии мирное урегулирование

Евросоюз в ходе конференции по Сирии в Брюсселе будет обсуждать с ее участниками обеспечение устойчивого перемирия в САР и процесс мирного урегулирования в стране, сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини журналистам, передает РИА Новости.

"Сегодня мы будем мобилизировать политическую поддержку для политического процесса (под эгидой) ООН — единственный контекст, в котором может быть найдено политическое решение для Сирии. Сегодня мы вместе со (спецпосланником ООН по Сирии) Стаффаном де Мистурой будем обсуждать это с министрами региона", — сказала она.

По ее словам, процесс урегулирования предполагает также создание условий для гуманитарного доступа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.