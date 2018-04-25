ЕС обсудит с участниками конференции по Сирии мирное урегулирование

25 апреля 2018 11:25 (UTC+04:00)

Евросоюз в ходе конференции по Сирии в Брюсселе будет обсуждать с ее участниками обеспечение устойчивого перемирия в САР и процесс мирного урегулирования в стране, сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини журналистам, передает РИА Новости.

"Сегодня мы будем мобилизировать политическую поддержку для политического процесса (под эгидой) ООН — единственный контекст, в котором может быть найдено политическое решение для Сирии. Сегодня мы вместе со (спецпосланником ООН по Сирии) Стаффаном де Мистурой будем обсуждать это с министрами региона", — сказала она.

По ее словам, процесс урегулирования предполагает также создание условий для гуманитарного доступа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Могерини: ЕС выделит Турции для помощи беженцам еще €3 млрд на ближайшие два года
Турция 12:05
Могерини призвала Россию и Иран оказать давление на Дамаск
Европа 10:49
Германия планирует направить миллиард евро на гуманитарную помощь Сирии
Европа 10:19
В Саудовской Аравии призвали Катар ввести войска в Сирию
Арабские страны 03:15
В Сирии десять человек пострадали из-за атаки боевиков
Арабские страны 24 апреля 19:01
Министр разведки Израиля усомнился, что Россия передаст Сирии С-300
Израиль 24 апреля 17:16
Могерини не исключила военной эскалации ситуации в Сирии
Европа 24 апреля 15:58
Израиль обещал ответить, если Сирия использует С-300 против его самолетов
Израиль 24 апреля 14:35
Совбез РФ: Ударом по Сирии США бросили откровенный вызов системе ООН
Россия 24 апреля 14:24
Евросоюз призвал все стороны конфликта в Сирии соблюдать гуманитарное право
Европа 24 апреля 12:47
Шойгу назвал удар США по Сирии нарушением международных правил
Россия 24 апреля 12:07
Париж надеется на откровенный разговор с США о Сирии, Иране и КНДР
Европа 24 апреля 11:07
Израиль атаковал огневую точку в Сирии в ответ на перелет снаряда
Израиль 24 апреля 10:16
Лавров усомнился в намерении США покинуть Сирию
Россия 24 апреля 09:38
Иран хочет как можно скорее ознакомиться с выводами ОЗХО о произошедшем в Думе
Политика 24 апреля 05:18
На работающих в Сирии экспертов ОЗХО оказывается давление - МИД РФ
Россия 23 апреля 18:30
Макрон заявил о готовности сотрудничать с Россией по Сирии
Европа 23 апреля 17:02
Евросоюз призвал США и Россию продлить действие договора об СНВ
Европа 23 апреля 14:32