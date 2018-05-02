В Лондоне один человек погиб в результате стрельбы

2 мая 2018 07:40 (UTC+04:00)

Один мужчина погиб, еще один доставлен в больницу в критическом состоянии в результате стрельбы на северо-западе Лондона, передает РИА Новости со ссылкой на заявление столичной полиции.

Согласно заявлению, сотрудники полиции были вызваны на Камберланд-роуд вечером во вторник, где они обнаружили 30-летнего мужчину со смертельным огнестрельным ранением, позже он скончался на месте. Второй мужчина в возрасте 20 лет был доставлен в больницу на севере Лондона. Его состояние оценивается как стабильно критическое.

Скотланд-Ярд квалифицировал произошедшее как убийство. В настоящий момент ведется расследование.

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