В кабмине ФРГ заявили, что ЕС продолжит диалог с США по вопросу свободной торговли

Европейский союз, в частности Германия, продолжат вести диалог с США по торговым отношениям, несмотря на неясные перспективы закона о пошлинах на металлы. Об этом заявил в среду на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

"До сих пор было важно вести интенсивный диалог [на эту тему], так будет и в будущем", - сказал он.

Американский президент Дональд Трамп решил отложить до 1 июня решение вопроса о том, будут ли введены пошлины на импорт стали и алюминия в США из Евросоюза и ряда государств, в том числе Канады и Мексики. Зайберт в связи с этим заявил, что Берлин надеется на "долгосрочное исключение Евросоюза" из списка тех, на кого ограничения будут распространяться.

Канцлер Германии Ангела Меркель встречалась с Трампом в Вашингтоне на прошлой неделе. Изначально предполагалось, что пошлины начнут действовать для ЕС с 1 мая.

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