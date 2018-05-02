В кабмине ФРГ заявили, что ЕС продолжит диалог с США по вопросу свободной торговли

2 мая 2018 17:22 (UTC+04:00)

Европейский союз, в частности Германия, продолжат вести диалог с США по торговым отношениям, несмотря на неясные перспективы закона о пошлинах на металлы. Об этом заявил в среду на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

"До сих пор было важно вести интенсивный диалог [на эту тему], так будет и в будущем", - сказал он.

Американский президент Дональд Трамп решил отложить до 1 июня решение вопроса о том, будут ли введены пошлины на импорт стали и алюминия в США из Евросоюза и ряда государств, в том числе Канады и Мексики. Зайберт в связи с этим заявил, что Берлин надеется на "долгосрочное исключение Евросоюза" из списка тех, на кого ограничения будут распространяться.

Канцлер Германии Ангела Меркель встречалась с Трампом в Вашингтоне на прошлой неделе. Изначально предполагалось, что пошлины начнут действовать для ЕС с 1 мая.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
США пытаются дискредитировать инициативу России и КНР по СВПД
США 17:40
ЕК предложила не уменьшать долгосрочный бюджет ЕС после Brexit
Европа 17:13
В МИД ФРГ заявили, что Израиль должен как можно скорее предоставить МАГАТЭ данные по Ирану
Европа 17:01
Еврокомиссия призывает США полностью освободить ЕС от таможенных пошлин на металлы
Европа 16:40
Глава Минэкономики ФРГ призвал ЕС занять единую позицию в вопросе о пошлинах США
Европа 15:44
НАСА отложило возвращение грузового корабля Dragon с МКС
США 15:08
Главы МИД Китая и КНДР провели переговоры в Пхеньяне
Китай 15:07
Суд в США обязал Иран выплатить компенсацию родственникам жертв 11 сентября
США 14:00
Китай надеется на конструктивность предстоящих торговых переговоров с США
Китай 13:31
Израиль заранее уведомил США о заявлении про ядерную программу Ирана
Израиль 12:51
Акции "Русала" умеренно растут на новостях от минфина США
Бизнес 12:31
Президент Южной Кореи исключил возможность вывода американских войск
Другие страны 09:23
Минфин США разрешил транзакции с Rusal, En+, Gaz до 6 июня
США 09:20
Американские войска останутся в Южной Корее даже после подписания договора о мире с КНДР
В мире 05:47
Трамп заявил, что детали встречи с Ким Чен Ыном объявят в "ближайшие дни"
США 1 мая 23:10
В ФРГ потребовали срочно предоставить МАГАТЭ доступ к документам по Ирану
Европа 1 мая 20:58
Западная коалиция заявила о начале новой операции против ИГ в Сирии
В мире 1 мая 19:46
США не планируют передавать документы по Ирану в МАГАТЭ
США 1 мая 18:30