Глава МИД Франции сожалеет, что США вышли из ядерной сделки по Ирану

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что соглашение по иранской ядерной программе от 2015 года не умерло, и выразил глубокое сожаление в связи с решением США о выходе из него, сообщает РИА Новости.

"Нет, это соглашение не умерло. Была большая дискуссия для заключения договора в Вене, который был заключен в июле 2015 года. Это требовательное соглашение", — сказал Ле Дриан в эфире радиостанции RTL.

Он подчеркнул, что с 2015 года Иран соблюдает взятые на себя обязательства и это подтверждает МАГАТЭ.

"Франция глубоко сожалеет об этом решении (США о выходе из сделки)", — подчеркнул французский министр.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

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