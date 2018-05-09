Германия призвала Иран придерживаться соглашения по атому

9 мая 2018 14:37 (UTC+04:00)

Берлин призывает Тегеран действовать разумно и придерживаться условий соглашения по атому, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас журналистам, передает РИА Новости.

"Не в интересах Ирана ставить на кон путь, который мы проделали с этим соглашением, и шансы, которые в этой связи открылись для Ирана. Поэтому мы призываем Тегеран и впредь действовать разумно и далее придерживаться обязательств в рамках данного соглашения", — сказал министр.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Германия выступила за сохранение сделки по Ирану
Европа 14:35
В МИД Германии назвали риски выхода США из ядерной сделки по Ирану
Европа 14:13
МИД РФ: Москва находится в контакте со всеми заинтересованными сторонами по СВПД
Россия 13:49
Премьер Бельгии рассказал, чем чреват выход США из сделки с Ираном
Европа 13:45
Новак предложил дождаться реакции рынка на выход США из сделки по Ирану
Россия 13:43
ТЭК является приоритетной сферой туркмено-германского сотрудничества
Энергетика 12:47
Генсек НАТО призвал к поиску глобального политического решения по Ирану
Европа 12:32
Китай выступил против односторонних санкций в отношении Ирана
Китай 12:15
Совбез ООН обсудит ситуацию вокруг Ирана на предстоящей встрече
Ядерная программа 11:34
Спикер парламента Ирана назвал выход США из ядерной сделки "дипломатическим шоу"
Ядерная программа 11:25
Глава МИД Франции сожалеет, что США вышли из ядерной сделки по Ирану
Европа 10:58
ОПЕК продолжит добиваться ребалансировки нефтяного рынка
Энергетика 10:46
В Иране, России и Турции подтвердили новую встречу по Сирии в Астане
Казахстан 10:40
ОАЭ поддержали решение США выйти из ядерной сделки с Ираном
Арабские страны 09:27
Решение США может спровоцировать новые конфликты - пресс-секретарь президента
Турция 07:08
Обама назвал серьезной ошибкой решение Трампа по Ирану
США 06:37
МИД РФ осудил выход США из ядерной сделки по Ирану
Россия 05:10
США отзовут лицензии Boeing и Airbus на поставки лайнеров Ирану
США 03:41