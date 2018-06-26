Протестующие против расширения аэропорта Хитроу пробрались в британский парламент

26 июня 2018 02:00 (UTC+04:00)

Двенадцать протестующих против строительства третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП) в лондонском аэропорту Хитроу пробрались в парламент Великобритании и легли на пол в центральном вестибюле. Об этом, как передает ТАСС, в понедельник сообщил телеканал Sky News.

Полиция не стала задерживать протестующих, которые продолжают лежать на полу, в то время как депутаты Палаты общин ведут дебаты по вопросу строительства третьей ВПП в крупнейшем аэропорту Соединенного Королевства. Активисты скандировали "голосуйте против", призывая парламентариев выступить против планов правительства по расширению Хитроу.

В 2016 году британское правительство заявило о намерении возвести третью ВПП в Хитроу, однако эта идея, как и ожидалось, вызвала большое сопротивление как местных жителей, так и членов самой правящей Консервативной партии. Отчасти это вызвано тем, что строительство напрямую затрагивает жителей фешенебельных районов, многие из которых являются электоратом консерваторов.

По утверждению правительства страны, возведение новой ВПП в Хитроу принесет экономике более £60 млрд (более $80 млрд) и будет способствовать созданию 77 тыс. дополнительных рабочих мест в предстоящие 14 лет.

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