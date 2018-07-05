В ЕП предложили создать центр по борьбе с радикализацией в Евросоюзе

5 июля 2018 15:22 (UTC+04:00)

Специальная комиссия Европарламента (ЕП) по терроризму предлагает создать в Евросоюзе центр передового опыта по предотвращению и противодействию радикализации, сообщили РИА Новости в пятницу в ведущей фракции ассамблеи — Европейской народной партии.

Данное предложение является одной из более 140 рекомендаций, содержащихся в подготовленном членом фракции Моникой Холмейер докладе о предлагаемых мерах по борьбе с терроризмом в ЕС.

"Мы призываем к созданию центра передового опыта ЕС по предотвращению радикализации, который должен координировать и способствовать сотрудничеству между государствами-членами, политиками, практиками и экспертами. Мы не можем закрывать глаза на ситуации, которые могут послужить основой для крупных террористических нападений. В ЕС нет места экстремистским практикам исламистов или проповедникам ненависти, подстрекающим к насилию и радикализму внутри и за пределами мечетей, и поэтому такие места отправления культа должны быть закрыты. Каждая страна-член (ЕС) должна разработать эффективные меры по пресечению экстремистских организаций и террористической пропаганды, а также по предотвращению радикализации уязвимой молодежи, включая проверку священнослужителей", — говорится в докладе.

Документ призывает также к незамедлительному созданию координационного центра ЕС для поддержки пострадавших при терактах, автоматическому наделению их соответствующим статусом и оказанию надлежащей финансовой поддержки.

В июне 2017 года Еврокомиссия в целях противодействия радикализации населения призвала страны ЕС создать национальные подразделения по контролю за незаконным контентом в интернетe.

В ЕС с 2015 года запущена система раннего оповещения обо всех формах радикализации, в том числе в интернете.

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