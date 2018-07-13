Лавров встретится с Помпео "на полях" саммита Россия — США в Хельсинки

Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы госдепартамента США Майка Помпео состоится "на полях" российско-американского саммита в Хельсинки, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ.

"На полях" российской-американского саммита в Хельсинки состоится встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран Лаврова и Помпео", — сказали в департаменте.

Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина Дональда Трампа запланирована на 16 июля в Хельсинки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.