Трамп: Оштрафовавший Google Евросоюз переиграл США, но это ненадолго

Евросоюз переиграл США, наложив штраф в 4,34 миллиарда евро на Google, но это преимущество ненадолго, заявил в четверг президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

"Я говорил вам! Европейский союз только что впаял штраф в пять миллиардов одной из наших прекрасных компаний, Google. Они и правда обошли США, но ненадолго!" — написал он в Twitter.

Еврокомиссия ранее оштрафовала Google на рекордные 4,34 миллиарда евро за "нарушение антимонопольных правил ЕС" и "незаконные ограничения" для производителей Android-устройств и операторов мобильной связи, в частности, попытки использовать операционную систему Android как средство для закрепления доминирующего положения своей поисковой системы. Компания Google заявила, что обжалует решение.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.