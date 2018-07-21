Напавшему на автобус в Германии предъявили обвинения

21 июля 2018 17:01 (UTC+04:00)

Прокуратура города Любек, где 20 июля было совершено нападение на пассажиров автобуса, предъявила подозреваемому обвинения в покушении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений и попытке поджога. Об этом инстанция сообщила в субботу, передает ТАСС.

Арестованный - 34-летний этнический иранец, который давно живет в ФРГ и имеет германский паспорт. В пятницу он набросился с ножом на пассажиров рейсового автобуса. По последним данным, пострадали 10 человек.

Кроме того, мужчина бросил на пол рюкзак, из которого пошел дым, скорее всего, он пытался устроить пожар в салоне. Его удалось оперативно задержать сразу после инцидента.

Со следствием подозреваемый сотрудничать отказывается. Его мотивы до сих пор не известны, однако правоохранительные органы исключают террористическую подоплеку. Как пишут СМИ, мужчина имеет проблемы с психикой.

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