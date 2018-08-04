Греческий министр, отвечавший за пожарную службу, подал в отставку

4 августа 2018 03:45 (UTC+04:00)

Отвечавший за пожарную службу министр защиты граждан Греции Никос Тоскас подал в отставку и заявил, что после гибели стольких людей не может оставаться в должности. Премьер Алексис Ципрас принял отставку, обязанности министра будет выполнять глава МВД Панос Скурлетис, как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу премьера.

В Восточной Аттике 23 июля в катастрофическом пожаре погибли около 90 человек. Огненный смерч прошёл по нескольким городкам, почти все люди погибли в прибрежном городке Мати. Тоскас сразу же после трагедии подавал прошение об отставке, но его тогда не принял глава правительства.

"Я должен искренне поблагодарить премьер-министра за доверие, которое он мне оказывал все это время, когда он возложил на меня государственные обязанности", — говорится в заявлении министра.

"Природная катастрофа и потеря многих наших соотечественников в Мати выше моей воли продолжать исполнение обязанностей, о чем я сказал публично с самого начала", — продолжил Тоскас.

Он поблагодарил всех сотрудников пожарной службы, греческой полиции, вооруженных сил и береговой охраны, а также добровольцев, которые изо всех сил пытались справиться с огнем и помогали людям спастись.

Ципрас принял отставку Тоскаса, исполнять обязанности министра защиты граждан будет глава МВД Панос Скурлетис, сообщила пресс-служба главы кабинета. В пятницу премьер встретился с Тоскасом, который вновь подал прошение об отставке, глава правительства принял отставку и поблагодарил Тоскаса за сотрудничество, говорится в сообщении.

Министерство защиты граждан входит в состав МВД Греции. Оно отвечает за работу полиции и пожарной службы и за гражданскую оборону.

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