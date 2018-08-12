Ангела Меркель призвала европейские страны к сплочению

Европейский союз должен действовать сплоченно, чтобы отвечать современным вызовам. Об этом, как передает ТАСС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом, трансляцию которой вел сайт правительства королевства.

"Страны ЕС могут отвечать на вызовы только совместно", - отметила глава германского кабмина. В этом контексте она упомянула вопросы климата, свободной торговли и миграции. "Я рада, что ФРГ и Испания придерживаются общего подхода в противодействии нелегальной миграции, - добавила она. - Ни одна страна [ЕС] не может уклоняться от поиска решения этой задачи".

Меркель особо подчеркнула, что сообщество должно развивать отношения с Африкой, это помогло бы бороться с потоком беженцев. "Мы должны говорить с Африкой, а не об Африке", - отметила канцлер. По ее словам, следует пытаться создать такую ситуацию, чтобы соглашения в этой области приносили выгоду всем сторонам. В качестве примера она привела договоренности по возвращению беженцев, которые ЕС сумела заключить с Турцией.

В среду стало известно, что Берлин и Мадрид заключили двусторонний договор по возвращению беженцев. Это соглашение предусматривает, что Испания согласна принимать обратно мигрантов, которые уже были там зарегистрированы, но впоследствии оказались в Германии. "Я очень ценю, что нам удалось согласовать этот договор", - сказала Меркель.

Ранее немецкое правительство договорилось организовать на границе с Австрией специальные транзитные центры для соискателей убежища. Там в ускоренном порядке будут проверять, есть ли у иностранца право и возможность получить убежище в ФРГ. Если нет, его будут отправлять обратно - либо в страну происхождения, либо в то государство ЕС, где он уже зарегистрирован. Для этого нужны двусторонние договоренности с конкретной страной Евросоюза.

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