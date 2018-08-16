В Италии пройдет первая церемония похорон жертв обрушения моста в Генуе

16 августа 2018 05:29 (UTC+04:00)

В Италии пройдет первая церемония похорон жертв обрушения моста в Генуе

Первые похороны погибших при обрушении автомобильного моста в Генуе пройдут в субботу, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Земле предадут тела 11 жертв трагедии. Церемония пройдет на территории выставочного комплекса генуэзской ярмарки, где ожидается присутствие тысяч человек.

По неподтвержденной информации, на траурное мероприятие прибудет президент Италии Серджо Маттарелла. Церемонию проведет архиепископ Генуи кардинал Анджело Баньяско.

Двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился во вторник около полудня на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. По последним данным префектуры, в результате погибли 39 человек.

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