Дмитрий Медведев отправится в Брюссель для участия в саммите АСЕМ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Брюссель для участия в саммите "Азия - Европа" (АСЕМ). Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию на саммите "Азия - Европа" 18-19 октября в Брюсселе", - говорится в сообщении.

12-й саммит АСЕМ будет проходить в здании Совета Европейского союза в столице Бельгии. В нем примут участие лидеры 31 европейского и 18 азиатских государств, а также Австралии и Новой Зеландии.

"В ходе встречи главы государств и правительств обсудят вопросы глобальной и региональной повестки дня, в том числе укрепление многосторонней торговой системы и межрегиональной взаимосвязанности, обеспечение устойчивого развития и продвижение социально-культурного взаимодействия, - говорится в сообщении. - В повестке дня также вопросы противодействия современным вызовам и угрозам, включая международный терроризм, распространение ядерного оружия, изменение климата".

На полях саммита Медведев проведет ряд двусторонних встреч.

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