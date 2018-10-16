Лидеры стран Евросоюза обсудят ускорение подготовки к Brexit

Главы 27 остающихся в Евросоюзе государств на встрече 17 октября обсудят ускорение подготовки ЕС к сценарию, при котором Великобритания покинет союз без договоренности, описывающей условия Brexit, заявил на пресс-конференции глава Евросовета Дональд Туск, передает РИА Новости.

"Работая над договоренностью о Brexit, нам также необходимо гарантировать, что мы подготовлены на случай, если соглашение невозможно или если оно будет отклонено. Поэтому завтра лидеры обсудят, как ускорить нашу подготовку к сценарию отсутствия договоренности", — сказал Туск.

Тем не менее, такой путь развития событий - так называемый Brexit без сделки, не является приоритетным для ЕС, констатировал он.

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