Палеонтологи нашли в Германии останки пираньи, пожиравшей динозавров

Ученые обнаружили на территории Баварии останки одной из первых пираний Земли, чьи зубы были приспособлены для обдирания мяса с костей рыб, динозавров и других крупных животных юрского периода. Ее описание было представлено в журнале Current Biology, передает РИА Новости.

"Все представители этого семейства рыб обладают очень "плоскими" зубами, приспособленными для дробления ракушек. Поэтому открытие "пираньи" было подобно тому, если бы мы нашли овцу, чьи челюсти украшены зубами волка. Еще более удивительным был ее возраст – все известные нам рыбы юрского периода проглатывали добычу целиком, а не отрывали куски от нее", - рассказывает Мартина Кёльбль (Martina Koelbl) из Юрского музея в Айхштетте (Германия).

Пираньи, обитающие в водах Амазонки и некоторых других рек Южной Америки, считаются самыми агрессивными рыбами на Земле. Они никогда не пропускают возможности напасть на животных или птиц, нападая огромными косяками на добычу и вырывая куски мяса из ее тела. Зачастую свои действия рыбы сопровождают характерным "карканием" или "лаем", значение которых ученые смогли расшифровать в октябре 2011 года.

Как показывают раскопки, современные пираньи, несмотря на рекордную силу укуса, были карликами по сравнению с их древними родичами, жившими в Амазонии примерно 10-8 миллионов лет назад. К примеру, мегапираньи (Megapiranha paranensis) могли достигать длины в 70 сантиметров и их челюсти обладали такой силой, что они могли легко откусить сантиметровый кусок от кости коровы или другого крупного животного.

Кельбль и ее коллеги открыли относительно небольшую, но пока самую древнюю пиранью на Земле, проводя раскопки в центральных регионах Баварии, неподалеку от того места, где были найдены останки археоптерикса, древнейшей "первоптицы".

"Мы находили в этом регионе Баварии отпечатки тела рыб, у которых отсутствовали куски плавников и другие части тела. Это очень похоже на то, какие травмы наносят рыбам современные пираньи – плавники, как известно, отрастают обратно, что дает своеобразный "неисчерпаемый" источник пищи для этих агрессивных хищников", — объясняет Дэвид Беллвуд (David Bellwood), коллега Кёльбль из университета Джеймса Кука в Таунсвилле (Австралия).

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