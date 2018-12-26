Более 1,7 миллиона французов готовы судиться с властями из-за экологии

Петиция с призывом подать в суд на правительство Франции за бездействие в сфере защиты окружающей среды, опубликованная на прошлой неделе четырьмя неправительственными организациями, набрала более 1,7 миллиона подписей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Неправительственные организации Notre Affaire à Tous, Fondation pour la Nature et l"Homme, Greenpeace France и Oxfam France на прошлой неделе опубликовали на сайте L'affaire du Siecle петицию под названием "Климат: прекратим бездействие, призовем к справедливости!" (CLIMAT: STOP À L'INACTION, DEMANDONS JUSTICE!).

Авторы петиции призывают "подать в суд на французские власти, чтобы потребовать соблюдать экологические обязательства и защищать жизни, территории и права" французов.

По данным на 10.20 мск, петицию подписали более 1,7 миллиона человека. Всего организаторы планируют собрать два миллиона подписей.

Министр окружающей среды Франции Франсуа де Рюжи, комментируя петицию, отметил, что был "приятно удивлен" активностью французских граждан в сфере защиты природы. Вместе с тем, он подчеркнул, что сам подпишет "только петицию с призывом о защите окружающей среды, а не с призывом подать в суд на власти страны".

"Речь идет скорее о политическом рычаге воздействия, а не о реальном иске. НПО играют роль стимуляторов общественного мнения... Однако не в суде мы будем снижать выбросы в атмосферу", - заявил министр в интервью газете Parisien.

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