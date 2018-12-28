El Pais: В порт в Испании прибыло судно с 300 нелегалами

28 декабря 2018 14:54 (UTC+04:00)

Судно Open Arms с более чем 300 мигрантами на борту прибыло в пятницу утром в порт испанской провинции Кадис (автономное сообщество Андалусия). Об этом сообщила газета El Pais, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, судно с нелегалами, спасенными неделю назад у берегов Ливии, зашло в гавань примерно в 09:00 по местному времени (11:00 мск).

22 декабря испанское правительство разрешило Open Arms зайти в территориальные воды пиренейского королевства. До этого ряд европейских стран, в том числе Италия и Мальта, отказали судну в данном праве.

Как ранее сообщила Международная организации по миграции, с начала года в Европу по Средиземному морю прибыли около 113 тыс. мигрантов и беженцев. При этом больше всего нелегалов - 56 тыс. - приняла Испания.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Госдеп предупредил о возможности терактов в Барселоне во время праздников
США 24 декабря 01:38
Испанское судно спасло более 300 африканских мигрантов в Средиземном море
Европа 22 декабря 10:45
Более 60 человек пострадали во время акций протеста в Каталонии
Европа 22 декабря 03:30
Число пострадавших в столкновениях в Барселоне превысило 30 человек
Европа 21 декабря 19:12
В Испании обезвредили занимавшуюся ввозом нелегальных мигрантов группировку
Европа 17 декабря 19:22
Самые популярные достопримечательности мира
Интересное 15 декабря 13:50
Лента новостей
Разница между уровнем экономики Азербайджана и Армении достигла рекордного показателя - аналитический центр (ФОТО)
Бизнес 16:05
В Азербайджане установлен размер страховых взносов на обязательное медстрахование
Общество 16:03
Названы ТОП-10 азербайджанских паралимпийцев за 2018 год (ФОТО)
Спорт 15:58
«АтаХолдинг» - всегда в поиске, всегда в развитии (ФОТО)
Бизнес 15:56
В Азербайджане ужесточены требования к приему отходов цветных и черных металлов
Экономика 15:49
Парламент Азербайджана обратился к соотечественникам
Политика 15:45
Обнародована дата визита главы МИД Турции в Россию
Турция 15:43
В Азербайджане судебные процессы можно будет наблюдать в режиме онлайн
Политика 15:43
Узбекская нефтегазовая компания объявила тендер на поставку насосного агрегата
Тендеры 15:32