Около 40 "желтых жилетов" попытались прорваться в летнюю резиденцию Макрона

28 декабря 2018 17:10 (UTC+04:00)

Около 40 сторонников протестного движения "желтые жилеты" предприняли попытку проникнуть в летнюю резиденцию президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает в пятницу радиостанция France Blue, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным радиостанции, ранее в социальных сетях был распространен призыв "взять" форт Брегансон, расположенный в департаменте Вар и с 1968 года являющийся президентской резиденцией.

Как сообщает радиостанция, во второй половине дня в четверг около 40 сторонников движения "желтых жилетов", предположивших, что Макрон прибыл в департамент Вар на каникулы, начали шествие к форту, однако на подступах к нему были остановлены жандармами.

Несмотря на неудачу "желтые жилеты" пообещали вернуться к своей затее в пятницу.

Акции протеста "желтых жилетов" начались в середине ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. По субботам в Париже и других французских городах проводятся масштабные акции протеста, которые сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. На последних двух акциях - 15 и 22 декабря - количество протестующих снизилось. Однако новые протесты планируются и в новогоднюю ночь.

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