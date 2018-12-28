У берегов Норвегии терпит бедствие судно с 14 членами экипажа

28 декабря 2018 20:22 (UTC+04:00)

Норвежское судно, принадлежащее компании Opilio AS, с 14 членами экипажа на борту терпит бедствие у берегов архипелага Шпицберген, крен судна составляет порядка 20 градусов, экипаж готовится к эвакуации на вертолетах, сообщает телекомпания NRK, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что спасательная служба Северной Норвегии получила сигнал бедствия в районе 13.22.

"Мы получили сообщение о том, что судно, которое подало сигнал бедствия, находится к северу в проливе Хинлопена. Пока мы не можем сказать ничего конкретного о ситуации. Мы направили в район бедствия два спасательных вертолета из Лонгьира", - приводит телекомпания слова представителя спасательной службы Туре Вангсфьорда.

После 15.00 спасательная служба северной Норвегии сообщила NRK, что вертолет губернатора Шпицбергена направился к траулеру, который прибило к берегу. "Если позволят условия, 14 членов экипажа, находящиеся на борту, будут эвакуированы вертолетом", - сообщила телекомпания.

Также со ссылкой на спасателей отмечается, что крен судна составляет около 20 градусов, однако внутрь не проникает вода, угрозы затопления судна нет, пострадавших нет.

Губернатор Шпицбергена распорядилась создать на берегу оперативный штаб, больница Лонгьира готова принять пострадавших.

Сообщается, что длина траулера 47 метров, ширина - 13, водоизмещение - 1775 тонн.

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