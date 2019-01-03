Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду получил премию лучшему футболисту 2018 года по версии Globe Soccer Awards. Церемония награждения прошла в Дубае, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Португалец получил премию лучшему футболисту года Globe Soccer Awards в пятый раз, что является рекордом.

Награды вручались еще в нескольких номинациях. В номинации "Лучшая тренерская карьера" победил бывший наставник сборной России итальянец Фабио Капелло. Приз "Лучший гол года" также получил Роналду за гол ударом через себя в четвертьфинале Лиги чемпионов в составе мадридского "Реала" в ворота "Ювентуса".

Лучшим клубом года стал мадридский "Атлетико", который выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Лучшим спортивным директором признали Фабио Параттичи, который работает в "Ювентусе". В номинации "Лучший агент года" победил Жорже Мендеш, представляющий интересы Роналду, португальского тренера Жозе Моуринью и многих других. "Карьерную награду" (вручается бывшим игроками, которые продолжают работать в футбольном мире) получил хорват Звонимир Бобан, который на данный момент занимает пост заместителя генерального секретаря ФИФА.

Награда за лучшую карьеру (среди действующих футболистов) получил чемпион мира - 2018 француз Блез Матюиди. Лучшим тренером года стал Дидье Дешам, который привел сборную Франции к победе на чемпионате мира 2018 года в России. Награду "Лучшая карьера" (среди бывших игроков, которые не работают в футболе) получил бразилец Роналдо.

Globe Soccer Awards - ежегодная премия, учрежденная Европейской ассоциацией агентов игроков и Европейской клубной ассоциацией в 2010 году.

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