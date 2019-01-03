Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

3 января 2019 23:08 (UTC+04:00)

Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду получил премию лучшему футболисту 2018 года по версии Globe Soccer Awards. Церемония награждения прошла в Дубае, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Португалец получил премию лучшему футболисту года Globe Soccer Awards в пятый раз, что является рекордом.

Награды вручались еще в нескольких номинациях. В номинации "Лучшая тренерская карьера" победил бывший наставник сборной России итальянец Фабио Капелло. Приз "Лучший гол года" также получил Роналду за гол ударом через себя в четвертьфинале Лиги чемпионов в составе мадридского "Реала" в ворота "Ювентуса".

Лучшим клубом года стал мадридский "Атлетико", который выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Лучшим спортивным директором признали Фабио Параттичи, который работает в "Ювентусе". В номинации "Лучший агент года" победил Жорже Мендеш, представляющий интересы Роналду, португальского тренера Жозе Моуринью и многих других. "Карьерную награду" (вручается бывшим игроками, которые продолжают работать в футбольном мире) получил хорват Звонимир Бобан, который на данный момент занимает пост заместителя генерального секретаря ФИФА.

Награда за лучшую карьеру (среди действующих футболистов) получил чемпион мира - 2018 француз Блез Матюиди. Лучшим тренером года стал Дидье Дешам, который привел сборную Франции к победе на чемпионате мира 2018 года в России. Награду "Лучшая карьера" (среди бывших игроков, которые не работают в футболе) получил бразилец Роналдо.

Globe Soccer Awards - ежегодная премия, учрежденная Европейской ассоциацией агентов игроков и Европейской клубной ассоциацией в 2010 году.

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