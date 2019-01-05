Несколько сотен "желтых жилетов" проводят акцию протеста возле мэрии Парижа

Сотни протестующих принимают участие в митинге "желтых жилетов" на площади Отель-де-Виль возле мэрии Парижа. Об этом в субботу сообщил телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отсюда, как сообщалось ранее, в рамках согласованной акции "желтые жилеты" намерены пройти маршем до Национального собрания (нижняя палата парламента).

Как видно из кадров, транслируемых телеканалом, участники акции держат в руках флаги, а также транспаранты с призывом к правительству разрешить проведение так называемого референдума гражданских инициатив. Возле мэрии дежурят наряды полиции, о стычках между сотрудниками правопорядка и протестующими к настоящему времени не сообщается.

Множество манифестантов проводят акцию протеста на Биржевой площади, к которой стекаются участники утренней акции на Елисейских Полях.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем манифестанты направили свои требования против институтов государственной власти, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью. В стране прошли уже семь общенациональных дней протеста, которые во многих крупных городах, в том числе и в Париже, сопровождались многочасовыми стычками манифестантов с силами правопорядка, поджогами, грабежом магазинов.

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