В аэропортах Берлина десятки рейсов были отменены из-за забастовки

Забастовка сотрудников служб безопасности берлинских аэропортов Тегель и Шёнефельд прошла в понедельник, десятки рейсов отменены или задержаны, сообщает газета Berliner Morgenpost, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что немецкий профсоюз Verdi призвал сотрудников служб безопасности берлинских аэропортов Шенефельд и Тегель начать в понедельник утром забастовку, чтобы добиться повышения оплаты труда. Представитель Verdi заявил, что забастовки должны стать для работодателя "первым предупредительным сигналом".

Как сообщает издание, забастовка началась в 05.00 по местному времени и завершилась 08.45, как и было запланировано. Многие пассажиры были проинформированы о забастовке заранее.