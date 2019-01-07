В аэропортах Берлина десятки рейсов были отменены из-за забастовки

Забастовка сотрудников служб безопасности берлинских аэропортов Тегель и Шёнефельд прошла в понедельник, десятки рейсов отменены или задержаны, сообщает газета Berliner Morgenpost, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщалось, что немецкий профсоюз Verdi призвал сотрудников служб безопасности берлинских аэропортов Шенефельд и Тегель начать в понедельник утром забастовку, чтобы добиться повышения оплаты труда. Представитель Verdi заявил, что забастовки должны стать для работодателя "первым предупредительным сигналом".
Как сообщает издание, забастовка началась в 05.00 по местному времени и завершилась 08.45, как и было запланировано. Многие пассажиры были проинформированы о забастовке заранее.
Ожидалось, что забастовка затронет не менее 80 рейсов. Как сообщает агентство Berliner Zeitung, отправка рейсов почти по 50 направлениям была затруднена, в аэропорту Шёнефельд было отложено 25 вылетов.
Как ранее писало издание Berliner Zeitung, до сих пор переговоры о повышении оплаты труда, которые Verdi ведет от лица порядка 23 тысяч сотрудников аэропортов, ответственных за безопасность полетов, не дали результатов. Профсоюз требует повышения почасовой оплаты их труда.
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