Футболист Фабрегас перешел из "Челси" в "Монако"

Испанский футболист Сеск Фабрегас перешел из английского "Челси" в клуб чемпионата Франции "Монако". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба "Монако".

Контракт с испанским полузащитником рассчитан до июня 2022 года. Детали сделки между клубами не разглашаются.

Вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев считает, что опыт 31-летнего футболиста пойдет на пользу команде. "Мы очень рады приветствовать в нашем клубе Сеска Фабрегаса, игрока мирового уровня и отличного профессионала. Его переход демонстрирует амбиции нашего клуба. Фабрегас усилит техническую составляющую команды, но, мы также уверены, что его опыт игры на высшем уровне также принесет много пользы нашим игрокам как на поле, так и за его пределами", - приводит слова Васильева пресс-служба клуба.

Фабрегас выступал за "Челси" с 2014 года, он провел в составе лондонской команды 198 матчей в которых забил 22 гола и отдал 57 результативных передач. Он также выступал за лондонский "Арсенал" и испанскую "Барселону". За национальную сборную Испании футболист провел 110 матчей, забив 15 голов.

В составе лондонского "Челси" футболист стал двукратным чемпионом Англии (в сезонах-2014/15 и 2016/17) и обладателем Кубка Англии (сезон-2017/18). В составе "Арсенала" он завоевал Кубок Англии (2015), в составе "Барселоны" игрок побеждал в чемпионате Испании (сезон-2012/13), становился обладателем Суперкубка УЕФА (2011) и Кубка Испании (2012). Со сборной Испании Фабрегас дважды становился чемпионом Европы (2008, 2012) и победил на чемпионате мира (2010).

В текущем розыгрыше чемпионата Франции "Монако", в котором выступает футболист сборной России Александр Головин, занимает предпоследнее (19-е) место, находясь в зоне вылета. В 18 матчах французского первенства клуб набрал 13 очков.

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