Премьер Греции принял отставку министра обороны

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас принял отставку министра национальной обороны Панноса Камменоса. С таким заявлением глава кабмина выступил в воскресенье перед журналистами после объявления лидера "Независимых греков" (АНЭЛ) о выходе его партии из правительства. Премьер сообщил, что новым руководителем оборонного ведомства будет начальник Генерального штаба национальной обороны Греции адмирал Эвангелос Апостолакис, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на наши идеологические различия, мы достойно сотрудничали в течение четырех лет с упором на национальные интересы и много достигли, вы вывели страну из тяжелого состояния", - продолжил Ципрас и пояснил, что попросил Камменоса дать четкий ответ по поводу того, будет ли тот поддерживать правительство по вопросу голосования по соглашению с Македонией об изменении названия страны. В ответ министр заявил о своей собственной отставке и отставке членов правительства от своей партии. Ципрас заявил, что "принял отставку Камменоса" и готов принять отставку любых членов коалиционного кабинета, которые будут ему представлены.

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