В восьми крупных аэропортах Германии 15 января пройдут забастовки

14 января 2019 15:06 (UTC+04:00)

В восьми крупных аэропортах Германии во вторник запланирована забастовка сотрудников службы безопасности, сообщило агентство dpa со ссылкой на профсоюз Verdi, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В частности, акции протеста запланированы в воздушных гаванях Франкфурта-на-Майне, Гамбурга, Мюнхена, Ганновера, Бремена, Лейпцига/Галле, Дрездена и Эрфурта. В связи с этим ожидаются массовые задержки и отмены рейсов. Как сообщается в объявлении на сайте аэропорта Франкфурта, в связи с забастовкой контроль пассажиров не будет осуществляться приблизительно до 20.00 (22.00 мск), пассажиры предположительно не смогут попасть на свои рейсы, им рекомендовано обратиться к перевозчикам за дальнейшей информацией. Для пассажиров, следующих транзитом через Франкфурт, досмотр будет организован, однако в аэропорту предупредили о возможных задержках.

Как заявили ранее в профсоюзе, анонсируя акцию в аэропорту Франкфурта, "работодатели могли бы отреагировать на предупредительные сигналы, однако из-за того, что они по совершенно не понятным причинам не продемонстрировали готовность к сотрудничеству, расширение забастовки стало необходимым".

Профсоюз выступает за увеличение зарплаты сотрудникам службы безопасности в аэропортах Германии, в частности, речь идет об увеличении оплаты на 20 евро в час. Следующий раунд переговоров с работодателями запланирован на 23-24 января в Берлине.

Ранее аналогичные акции протеста прошли в воздушных гаванях Берлина, Кельна/Бонна, Дюссельдорфа и Штуттгарта, они привели к массовой отмене и задержке рейсов не только в указанных аэропортах, но и по всей Германии.

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