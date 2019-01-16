Министр экономики Германии сообщил, что Берлин предпринял меры на случай "жесткого" Brexit

Германия подготовилась к любым сценариям Brexit, но все же хочет, чтобы Брюссель и Лондон смогли заключить сделку. Об этом сообщил в среду в эфире телеканала ZDF министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, комментируя поражение правительства Великобритании в Палате общин, которая отвергла законопроект об условиях выхода из ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы предприняли меры, чтобы минимизировать последствия от возможного "жесткого" Brexit", - сказал он. "Но при этом важно его избежать, и мы можем добиться этого. Я убежден в этом, поскольку никто - ни в Брюсселе, ни в Лондоне - не хочет хаоса".

Министр иностранных дел Хайко Маас со своей стороны напомнил, что в нынешних условиях мяч на половине поля Великобритании, и ЕС хочет знать, чего хотят в Лондоне. "Мы готовимся ко всем сценариям, но мы надеемся на разумное решение", - сказал он радиостанции DLF.

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