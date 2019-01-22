Двое детей ранены в результате перестрелки в Хелмонде

22 января 2019 03:05 (UTC+04:00)

Двухлетний ребенок и 15-летний подросток получили ранения в результате перестрелки, произошедшей в голландском городе Хелмонд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник в Twitter полиция Нидерландов.

"Две девочки получили огнестрельные ранения, - отметили в полиции. - Расследование идет полным ходом. На месте инцидента работают эксперты-криминалисты".

По данным информационного портала NU.nl, инцидент произошел во второй половине дня. Из одного автомобиля стреляли по другой машине. Все участники инцидента скрылись с места происшествия.

Вскоре полиция обнаружила машину нападавших. В полиции заявили об аресте одного подозреваемого.

Когда произошла стрельба, мама с девочкой ехали на велосипеде - ребенка ранили в ногу. Пятнадцатилетняя девочка проходила мимо машины, по которой была открыта стрельба, - ее ранили в руку.

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