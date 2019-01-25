Испанские спасатели находятся в двух метрах от колодца, куда упал ребенок

25 января 2019 16:06 (UTC+04:00)

Беспрецедентная операция по поиску двухлетнего мальчика, упавшего в технический колодец двенадцать дней назад, продолжается в Испании. Спасатели надеются добраться до ребенка в течение ближайших суток, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Кадры работ в пятницу распространила пресс-служба Гражданской Гвардии Испании.

Мальчик по имени Хулен 13 января упал в узкий технический колодец, шириной всего 25 сантиметров, который используется для поиска воды. С этого момента в муниципалитете Тоталан (провинция Малага) началась беспрецедентная операция по его спасению, за которой вот уже почти две недели следит вся страна. К ней были привлечены около 300 спасателей и сотрудников Гражданской гвардии.

Возможности проникнуть в колодец из-за его маленького диаметра нет. Глубина туннеля более 100 метров. Попытка опустить на дно камеру, чтобы обнаружить ребенка, закончилась неудачей. Робот смог проникнуть лишь на глубину 70 метров - пройти дальше помешал затор. Попытка прорубить 80-метровый горизонтальный туннель с боковой стороны, что позволяет сделать склон горы, также закончилась провалом из-за особенностей почвы и большого количества скалистых пород. В результате было принято решение пробурить параллельный туннель, а уже от него под уклоном копать горизонтальный доступ к тому, где находится ребенок. Ранее спасатели отказались от этих планов из-за опасности обрушения грунта.

Специалисты надеялись, что на это уйдет 35 часов, однако из-за особенностей грунта работы вновь затянулись. К вечеру 21 января удалось прорубить лишь вертикальный туннель.

В четверг спасатели, наконец, смогли спуститься на специальной металлической капсуле на дно и начать копать горизонтальный туннель вручную. Но и здесь они столкнулись со сложностями – пришлось произвести два контролируемых взрыва – пройти через грунт крайне сложно. За 15 часов работ им удалось преодолеть 1,5 метра из 3,8.

В настоящий момент неизвестно, жив ли ребенок.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Испания призвала к проведению в Венесуэле досрочных выборов
Европа 24 января 17:05
В Испании третий день продолжается операция по спасению ребенка из колодца
Европа 15 января 15:45
В Испании почти 200 человек задержали за организацию петушиных боев
Европа 14 января 18:37
В Испании нашли тело одного из членов экипажа разбившегося самолета
Европа 9 января 23:07
На севере Испании разбился небольшой самолет
Европа 9 января 22:47
В Испании 15-летний мальчик выиграл €200 тыс. в лотерею
Европа 6 января 23:02
Лента новостей
Меняется стоимость проезда на электричках Баку-Сумгайыт-Баку
Общество 17:32
Более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев остались без муниципалитетов - председатель комитета
Общество 17:15
Министерство об организации деятельности учреждений культуры Азербайджана
Общество 17:02
Необходимо поднять госслужбу в Азербайджане в плане качества на высокий уровень - Малейка Аббасзаде
Общество 16:55
Экс-советника Трампа задержали во Флориде
США 16:48
В Баку откроется выставка ковров, национальных ювелирных украшений и продукций текстильной промышленности Туркменистана (ФОТО)
Туркменистан 16:38
В воскресенье в Баку ожидается сильный ветер
Общество 16:28
СМИ: В многоэтажке на северо-востоке Китая прогремел взрыв
Китай 16:16
Индия вывела на орбиту самый легкий спутник в мире Kalamsat-V2
Другие страны 16:14