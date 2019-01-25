Испанские спасатели находятся в двух метрах от колодца, куда упал ребенок

Мальчик по имени Хулен 13 января упал в узкий технический колодец, шириной всего 25 сантиметров, который используется для поиска воды. С этого момента в муниципалитете Тоталан (провинция Малага) началась беспрецедентная операция по его спасению, за которой вот уже почти две недели следит вся страна. К ней были привлечены около 300 спасателей и сотрудников Гражданской гвардии.

Возможности проникнуть в колодец из-за его маленького диаметра нет. Глубина туннеля более 100 метров. Попытка опустить на дно камеру, чтобы обнаружить ребенка, закончилась неудачей. Робот смог проникнуть лишь на глубину 70 метров - пройти дальше помешал затор. Попытка прорубить 80-метровый горизонтальный туннель с боковой стороны, что позволяет сделать склон горы, также закончилась провалом из-за особенностей почвы и большого количества скалистых пород. В результате было принято решение пробурить параллельный туннель, а уже от него под уклоном копать горизонтальный доступ к тому, где находится ребенок. Ранее спасатели отказались от этих планов из-за опасности обрушения грунта.