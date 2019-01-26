Меркель заявила, что антисемитизм продолжает сохраняться в немецком обществе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что антисемитизм продолжает иметь место в германском обществе, и призвала сделать все, чтобы случившееся в годы Второй мировой войны не повторилось. Об этом она заявила в своем еженедельном подкасте, размещенном в субботу на сайте федерального правительства, по случаю отмечаемого 27 января Международного дня памяти жертв Холокоста, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во время национал-социалистов были лишены прав, подверглись пыткам, были замучены и убиты миллионы людей, - отметила Меркель. - Этот день призван напоминать нам о том, к чему могут привести расизм, ненависть и человеконенавистничество". "Это день предостережения о том, что такое не должно больше никогда повториться", - считает она.

"К сожалению, ситуация такова, что и сегодня антисемитизм и человеконенавистническая травля являются частью нашего общества, и поэтому мы решительно противостоим этому", - сказала канцлер. По ее словам, каждый гражданин должен осознавать ответственность в том, что касается усилий по противодействию антисемитизму, расизму и ненависти по отношению к другим людям. "В наше сегодняшнее время это снова приобретает большое значение", - считает Меркель.

Канцлер напомнила, что правительство ФРГ ранее назначило уполномоченного по вопросам жизни евреев в Германии и противодействию антисемитизму, разработало стратегию и ряд программ по борьбе с экстремизмом и поддержке гражданского общества. "В будущем будет создан регистр, где мы будем собирать данные о таких инцидентах", - сообщила она, отметив, что речь идет не просто о статистике, но и о понимании того, какие превентивные меры следует принять для предупреждения проявлений антисемитизма.

"Сегодня мы видим очень разные формы антисемитизма, с одной стороны, проявление ненависти к евреям со стороны местного населения, с другой, со стороны прибывших мусульман, которые по-другому выражают эту ненависть. А также мы наблюдаем за проявлениями ненависти по отношению к Израилю, которую также нельзя терпеть", - сказала канцлер.

Меркель признала, что национал-социализм "является частью истории" Германии. "Мы должны понимать под ним предостережение, с тем, чтобы быть в состоянии предотвратить повторение" тех событий, считает она. "Те, кто сегодня взрослеют, должны знать, на что были способны люди в прошлом, - подчеркнула Меркель. - Мы должны предпринять активные усилия, чтобы подобное никогда больше не повторилось".

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