В результате стрельбы в Утрехте погибли три человека

Три человека погибли, девять пострадали в результате стрельбы в Утрехте в Нидерландах, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на мэра города, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и несколько пострадали в результате стрельбы в трамвае в районе остановки 24 Oktoberplein. После стрельбы власти Нидерландов подняли уровень террористической опасности до самого высокого в провинции Утрехт.

Полиция Нидерландов разыскивает уроженца Турции, подозреваемого в причастности к инциденту.

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