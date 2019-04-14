В шведском Норрчёпинге произошел сильный взрыв

Мощный взрыв произошел в кладовой ювелирного магазина в шведском Норрчёпинге. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщает телеканал SVT со ссылкой на полицию.

Согласно ее информации, сообщение о взрыве поступило на пульт полиции в 04:23 по местному времени. Данных о пострадавших пока не поступало, однако дом, в котором произошел взрыв, еще не осмотрен.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, проводится расследование.

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