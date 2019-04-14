Полиция задержала в Тулузе 45 участников акции "желтых жилетов"

14 апреля 2019 14:56 (UTC+04:00)

Французская полиция задержала в ходе субботней манифестации "желтых жилетов" в Тулузе 45 человек. Такие окончательные данные привел в воскресенье телеканал BFM со ссылкой на префектуру департамента Верхняя Гаронна, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее речь шла о 23 задержанных. По сведениям префектуры, 15 человек были арестованы за нарушение правил участия в манифестации - сокрытие лица при помощи маски или иных средств.

Согласно последним данным, в ходе беспорядков во время акции протеста в Тулузе пострадал 21 человек. Среди получивших травмы - один сотрудник полиции.

В субботу по стране прокатилась новая волна манифестаций "желтых жилетов". По данным МВД Франции, в ней приняли участие около 31 тыс. человек. Как и в предыдущие дни мобилизации, в минувшую субботу не обошлось без столкновений манифестантов с полицией.

"Столицей" протеста "желтые жилеты" провозгласили в этот день Тулузу. Точных данных о количестве манифестантов в этом южном городе местные власти не предоставили, однако, по информации BFM, речь может идти примерно о 4,5 тыс. демонстрантов.

Собравшиеся на улицах города выражали недовольство национальными дебатами: участники манифестаций считают, что президент страны Эмманюэль Макрон использовал дебаты как площадку для продвижения собственной повестки. Они потребовали от властей представить в ближайшее время конкретные решения по итогам общения с региональными властями и представителями общественности.

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