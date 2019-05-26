Экс-министр по Brexit и экс-лидер Палаты общин поборются за пост главы тори

26 мая 2019 03:01 (UTC+04:00)

Экс-министр по Brexit Доминик Рааб и экс-лидер Палаты общин британского парламента Андреа Лидсом заявили о намерении побороться за пост лидера правящей Консервативной партии Великобритании. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал Sky News.

По его данным, оба политика подчеркнули, что являются сторонниками Brexit и намерены обеспечить выход Великобритании из Европейского союза не позднее октября.

Таким образом, на данный момент о намерении побороться за пост лидера тори официально заявили уже семь политиков. Ранее, по данным телеканала, о намерении вступить в борьбу за пост главы партии заявили министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, глава минздрава Мэтт Хэнкок, экс-глава МИД Борис Джонсон и экс-министр труда и по делам пенсий Эстер Макви. Кроме того, телеканал подчеркивает, что еще одним, восьмым претендентом может стать министр по делам окружающей среды Майкл Гоув.

В пятницу Мэй объявила, что 7 июня уйдет с поста лидера Консервативной партии. Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

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