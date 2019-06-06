В Лондоне министры финансов США и Великобритании обсудили санкции и Brexit

6 июня 2019 00:38 (UTC+04:00)

Министры финансов США и Великобритании Стивен Мнучин и Филип Хаммонд обсудили на встрече в Лондоне важность сохранения режима санкций, а также процесс выхода Соединенного Королевства из ЕС. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС сообщается в заявлении пресс-службы Министерства финансов США.

"Министры подтвердили важность существующих длительное время особых отношений между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством, обсудили продолжающийся процесс Brexit, а также поговорили о необходимости основанных на консенсусе подходов к международному налогообложению. Министры Мнучин и Хаммонд также обсудили важность сохранения продолжительного экономического давления в отношении организаций, включенных в санкционные списки, и другие текущие вопросы безопасности, представляющие интерес для обеих сторон", - отметила пресс-служба.

Мнучин находился в Лондоне в составе американской делегации вместе с президентом США Дональдом Трампом, прибывшим в понедельник в Великобританию с трехдневным государственным визитом. В среду Трамп отправился из Великобритании в Ирландию, а в четверг прибудет в Нормандию на торжества по случаю 75-й годовщины высадки союзников.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп считает, что Китай подпишет новую торговую договоренность с США
США 5 июня 23:58
Трамп уверен, что Мексика "хочет договориться"
США 5 июня 21:59
Опрос: большинство американцев считает, что Трамп выиграет выборы 2020 года
США 5 июня 21:26
Трамп считает, что у него нет достойных конкурентов среди демократов
США 5 июня 12:09
Министр обороны США хочет, чтобы в руководстве Пентагона было больше женщин
Другие страны 5 июня 11:44
США увеличат оборонную помощь Израилю и ужесточат расходование выделяемых средств
Израиль 5 июня 11:43
Лента новостей
Первая в истории конференция ФИФА по женскому футболу пройдет в Париже
В мире 01:25
Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций
Спорт 00:50
Трамп считает, что Китай подпишет новую торговую договоренность с США
США 5 июня 23:58
Президент Бразилии поддержал Неймара
Другие страны 5 июня 23:24
Россия и Китай призвали участников ДРСМД к диалогу
Россия 5 июня 23:19
Доклад о незаконной деятельности на оккупированных Арменией азербайджанских территориях распространен, как документ СБ ООН
Политика 5 июня 22:49
Трамп уверен, что Мексика "хочет договориться"
США 5 июня 21:59
Россия и Китай выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе
Россия 5 июня 21:43
Опрос: большинство американцев считает, что Трамп выиграет выборы 2020 года
США 5 июня 21:26