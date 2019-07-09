В Испании более 20 человек пострадали при пожаре в промышленной зоне

9 июля 2019 02:34 (UTC+04:00)

Пожар вспыхнул в понедельник в промышленной зоне в испанской провинции Барселона в результате работы сотрудников с химическими веществами, 23 человека пострадали, сообщает агентство Europa Press, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По информации СМИ, сотрудники промышленного комплекса работали с химическими веществами, когда двое из них столкнулись, что вызвало химическую реакцию. В результате вспыхнул пожар.

Служба по чрезвычайным ситуациям подтверждает число пострадавших и уточняет, что все ранения носят легкий характер. При этом 11 человек были доставлены в больницы.

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